Tatilciler dönmedi, Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı

Ege'deki tatil beldelerinde yaz tatilini geçiren birçok yazlık sahibi, koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde tatillerini uzatarak, evlerine dönmeyi erteledi. Koronavirüs nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesi ve diğer illere göre Muğla'da pandeminin durağan seyretmesi de yazlıkçıların tatillerini uzatmasına neden oldu. Nisan ayından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinden Muğla'nın turizmdeki lokomotifi Bodrum'a gelen yazlıkçılarla birlikte ilçenin nüfusu 600 bine çıktı. Normal şartlarda kış nüfusu 170 bin olan ilçede nüfustaki artış, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

NÜFUSU 45 İLİ GEÇTİ

Tatilcilerin evlerine dönmeyince Bodrum, 45 ilin nüfusunu geride bıraktı. Tatilciler, büyük kentlerde pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenmemek için havalar soğuyana kadar mümkün olduğunca burada kalacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı tatilciler Bodrum'un tadını çıkartırken, bu durum en çok işleri açılan esnafı sevindirdi.

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan, Osman Şirin, "Pandemi nedeniyle yazlıkçılar tatillerini, geçmiş yılara göre uzatınca bu durum esnafa yaradı. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapıyoruz. Bunun birkaç ay daha süreceğini düşünüyoruz. Böyle giderse kışın da dükkanlarımızı açacağız. Evlerine dönmeyen tatilciler, Bodrum ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Hatta buradaki yazlık evinde kalanların, kayıtlarını da buraya aldırması gerekir. Buranın bir hanesi olarak ilçenin bütçeden aldığı pay artar. Bodrum hep yazlıkçılar bölgesi olarak biliniyor, hiçbir kış Bodrum'u dolu görmedik. Keşke olmasaydı ama pandemi bize fırsat olarak döndü" dedi.