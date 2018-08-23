Tatilciler dönüş yolunda

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan çok sayıda kişi dönüş yolculuğuna başladı.
Alınan bilgiye göre, bayram tatilini yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren vatandaşların bir bölümü bayramın 3. günü dönüş için yola çıktı. Çanakkale'deki iskelelerde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğleden sonra arttı.
İl merkezi, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Sürücüler trafik polisleri ve özel güvenlik görevlilerince yönlendirilerek iskelelere gönderildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların bu süreçte mağdur olmamaları için gemilerin saatsiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını ifade etti.
Yetkililer Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle hizmet verildiğini kaydetti.
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