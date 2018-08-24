Tatilciler dönüş yolunda

KOCAELİ (AA) - Trafiğe kalmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde akşam saatlerinde akıcı bir şekilde seyreden trafik gece yarısından itibaren artmaya başladı.

Otoyolun Kartepe kesiminde yaşanan yoğunluk sürücülerin normal hızlarından oldukça yavaş seyretmelerine neden olurken, trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Trafikten kaçan çoğu tatilci yol üzerindeki mola alanlarında kontak kapattı. Bazı vatandaşlar park alanlarındaki çimler üzerine yatarak sabahlamayı tercih ederken bazıları da yola devam etmek için trafik yoğunluğunun azalmasını bekliyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerindeki tedbirlerini arttırdı.

Kartepe'de mola veren tatilcilerden Nergiz Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirdiklerini, dönüş trafiğine kalmamak için bayramın üçüncü günü Edirne'ye gitmek üzere yola çıktıklarını bildirdi.

Sakarya'yı geçtikten sonra yoğun trafikle karşılaştıklarını belirten Akça, "Yoğunluğun geçmesini beklemek için mola verdik, gerekirse burada uyumayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kayseri'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Adnan Aslan da Sapanca sapağına gelene kadar rahat geldiklerini fakat Kartepe'ye girdikten sonra trafiğin birden yavaşladığını aktardı.

Yaklaşık 20 kilometrelik yolu 3 saatte katettiğini vurgulayan Aslan, aracının hararet yapması nedeniyle park alanına girdiklerini, trafik akışı normale dönene kadar burada bekleyeceklerini kaydetti.

