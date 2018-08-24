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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yer yer durma noktasına geliyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl; D-100 Karayolu'nun da Köseköy, Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Zorlukla ilerleyen trafikten bunalanlar ile aracı hararet yapan vatandaşlar, park alanlarında mola vermeyi tercih ediyor.

Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Tatilciler dönüş yolunda

- Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşe geçmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yer yer durma noktasına geliyor

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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda
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Anadolu Otoyolu dönüş trafiği kurban bayramı

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