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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Bayram tatilinden dönenler Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.

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dönüş Tatil Tekirdağ trafik

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