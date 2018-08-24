Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Sapanca kesiminde yoğunluk başlarken, Sapanca-Kartepe arasında ise araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

