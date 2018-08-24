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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin bulunduğu Muğla'da geçirenlerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu - Marmaris-Ula -Menteşe karayolunda yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu - Menteşe ilçesi girişindeki yol ayrımında trafik ekipleri kavşakta yaklaşık 5 saat çalışma yürüttü

Kurban Bayramı'nı Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 10 kilometreyi buldu.

Ula-Kızılağaç mevkisi ile Ula-Menteşe güzergahlarında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Ekipler, Menteşe ilçesi girişindeki akıllı kavşakta Muğla-İzmir ve Muğla-Denizli güzergahlarında oluşan uzun araç kuyruklarını da kontrollü olarak veriyor.

Bölgede yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Muğla trafik yoğunluk

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