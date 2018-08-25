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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 03:11 | Son Güncelleme

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş için yola çıkan tatilciler, Karacabey-Bursa karayolunca yoğunluk oluşturdu

Bursa'da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bursa dışında geçiren tatilciler, bayramın son günlerinde dönüş için yollara çıkınca Karacabey-Bursa, Balıkesir-Bursa karayollarında araç yoğunluğu oluşturdu.

Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında aşırı yığılmaların olduğu görüldü.

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor.

Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kurban bayramı Tatilciler dönüş yolunda

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