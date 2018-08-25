Tatilciler dönüş yolunda

Bursa'da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bursa dışında geçiren tatilciler, bayramın son günlerinde dönüş için yollara çıkınca Karacabey-Bursa, Balıkesir-Bursa karayollarında araç yoğunluğu oluşturdu.
Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında aşırı yığılmaların olduğu görüldü.
Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor.
Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kastamonu'da büyük orman yangını!
Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum