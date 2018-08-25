Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hendek, Akyazı, Arifiye kesiminde ulaşımın normal seyrettiği Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde ise araç sayısında artış gözleniyor. Yolun Sapanca-Kartepe arasındaki bölümünde yer yer araç kuyrukları oluşuyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı trafik yer yer durma noktasına gelirken otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık yaşanmıyor.

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında da araç sayısı artmasına rağmen trafik akışında sorun yaşanmıyor.

Polis ekiplerinin kritik noktalarda tedbir aldığı otoyol ve kara yollarında yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

