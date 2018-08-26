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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Antalya'nın Akseki-Manavgat karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

Trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince kontroller sürüyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Antalya

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