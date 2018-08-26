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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

İzmir'de Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik ve araç yoğunluğu helikopterle denetlendi

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son günündeki trafik yoğunluğunu karadan ve havadan denetledi.

Polis helikopteriyle havalanan Trafik Şube Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İzmir-Çanakkale, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul karayolları ile Çeşme ve Aydın otobanlarının girişlerini ve sorumluluk alanlarını havadan kontrol etti.
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- "Kazalarda azalma var"

Kaçanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden itibaren yollarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yoğun tedbirler aldıklarını ifade etti.

Sürücülerin kural ihlali yapmalarının önüne geçebilmek adına başta kazaların yoğun yaşandığı noktalar olmak üzere tüm devlet ve il karayollarında denetimlerin aralıksız yapıldığını vurgulayan Kaçanoğlu, "Sorumluluk alanımızdaki 400 kilometresi otoyoldan ibaret olan 800 kilometrelik yol kesimlerinde yaklaşık 5 kilometrelik aralıklarla 92 ekip ve 171 personelle tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

Bayramın son gününde dönüş yoğunluğu oluşacağını değerlendirdiklerini ifade eden Kaçanoğlu, şunları kaydetti:

"Tedbirlere ilaveten insansız hava araçlarıyla ve polis helikopterimiz de denetimlere devam edecek. Ayrıca sivil denetim personelimiz de şehirlerarası otobüslerde denetimlere devam ediyor. Bu denetimlerle yaptığımız inceleme sonucu, geçen yıl meydana gelen kaza oranı ile bu yılki oranlara baktığımızda iyi oranda bir düşüş gözükmekte.

Trafik kazalarının büyük kısmının hız ihlali, yakın takip, alkollü araç kullanma, hatalı sollama ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaktan meydana geldiğini biliyoruz. Biz sürücülerimize diyoruz ki 'Lütfen hız kurallarına uyalım. Yakın takip ve hatalı sollama yapmayalım. Emniyet şeridini ihlal etmeyelim, araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım veya bir aparatla kullanalım.' Hem sürücüler hem de yolcular emniyet kemerini mutlaka taksınlar. Motosiklet sürücüleri de başta kask olmak üzere tüm tertibatlarıyla yolculuk yapsınlar. Vatandaşlarımıza kazasız belasız iyi yolculuklar dilerim."

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denetleme dönüş yolu Ercan Kaçanoğlu helikopter tatilciler trafik

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