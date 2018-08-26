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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:23 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda Manisa'da uzun araç kuyrukları oluşturdu

MANİSA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yola çıkanlar, Manisa’da trafik yoğunluğuna neden oldu.

İzmir’den İstanbul ve Ankara yönüne gitmek isteyenlerin ana güzergahı olan Manisa’daki yollarda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı ve Gediz Kavşağı'nda, zaman zaman durma noktasına gelen İstanbul yönündeki trafiğin akışını sağlamak için emniyet ekipleri, kavşaklarda tedbir aldı.

Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Manisa trafik yoğunluk

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