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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor - Otoyolun Kocaeli kesiminde ise yoğunluk bulunmuyor

KOCAELİ/DÜZCE (AA) - Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

- Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.

Otoyolun Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken, D-100 kara yolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.

Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yollardaki kontrollerini sürdürüyor.

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Anadolu Otoyolu izmit Kocaeli yoğunluk

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