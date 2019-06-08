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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.

Küçük çaplı kaza ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman kısa süreli aksamaların yaşandığı yolda, bölgede sürekli ring halinde bulunan ekipler tarafından trafik yönlendiriliyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik

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