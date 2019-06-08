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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunlaştı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca Kırkpınar mevkisinde, araç yoğunluğu giderek artıyor, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık söz konusu değil.

Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu Hasanpaşa mevkisinden Kocaeli sınırına kadar uzanırken, araçların zaman zaman durması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

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