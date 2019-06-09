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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumundaki Kırıkkale'de yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumunda yer alan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, kara yolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli araç sürmeleri konusunda da uyarıyor. Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerleyebiliyor.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar da zaman zaman araç kuyruklarına neden oluyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Kentte bayram tatili süresince 20 yaralamalı kazada 54 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, dün 100 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.

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kırıkkale Tatil trafik yoğunluk

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