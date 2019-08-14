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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilcilerin araçları Çanakkale'deki iskelelerde yoğunluk oluşturuyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın son gününde evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerde arttı. Bu nedenle Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kurban Bayramı için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir istikametinde 4, Lapseki-Gelibolu güzergahında 5, Gökçeada-Kabatepe yönünde 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılıyor.

Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

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bayram tatili Çanakkale dönüş

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