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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluştu.

Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarına bayram tatili için gidenlerin, dönüş yolculuğuna başlamasıyla yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Malkara uygulama noktası, üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dönüş Tekirdağ trafik yol

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