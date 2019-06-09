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Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

İZMİR'den 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretlerde bulunmak ya da turistik yerlerde tatil yapmak için şehir dışına çıkanlar, dönmeye başladı.

Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'den 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretlerde bulunmak ya da turistik yerlerde tatil yapmak için şehir dışına çıkanlar, dönmeye başladı. Bazı aileler, tatilin son gününü de değerlendirmeyi tercih ederken, bazıları ise trafiğe kalmamak için dönüşlerini 1 gün önceden yaptı. Şehir girişlerinde bugün aşırı yoğunluk olmadığı görüldü.
İzmir'de bayram tatili nedeniyle kent merkezi sessizliğe bürünürken, deniz kıyısındaki ilçeler tatilcilerin akınına uğradı. Tatilin sona ermesiyle pazartesi işbaşı yapacak olanlar, 1 hafta daha okula devam edecek çocuklarıyla birlikte yaşadıkları yerlere dönüş yaptı. Uzun tatili son gününe kadar değerlendirmek isteyenler, trafikteki yoğunluğa aldırmadan yola çıktı. Bazı aileler ise tatillerini bitirip, şehre daha önce dönmeyi tercih etti. Bayram tatilinin son gününde şehir girişlerinde beklenen yoğunluk olmadı. İzmir Otogarı'nda, yolcu otobüsleriyle giriş yapılan noktalarda zaman zaman yoğunluk oldu. Farklı kentlerden İzmir'e dönenler ya da tatilini İzmir'de geçirdikten sonra memleketine gitmek isteyenler, otogar girişinde trafiğe neden oldu. İzmir- Aydın ve Çeşme yolu üzerindeki Işıkkent gişelerinde ise diğer günlere göre araç sayısında artış olduğu görüldü. Polis ekipleri de yol girişinde trafik denetimi yaparak, güvenliği sağladı.

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Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadıTatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadıTatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadıTatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadı

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