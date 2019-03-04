Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz tutan gölün üzerine çıktılar

Bolu’da, haftasonu tatilini Abant Tabiat Parkı’nda geçiren tatilciler, uyarılara ve tehlikeye aldırış etmeden, buz tutan gölün üzerine çıkarak fotoğraf çektirmekten vazgeçmediler.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, hafta sonu da tatilcilerin akınına uğradı. Kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant’a gelen tatilciler, kar üzerinde keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde fayton ve atlara binerek tur atan ziyaretçiler, soğuk havaya aldırış etmeden eğlendiler.

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Abant Tabiat Parkı, içerisinde bulunan gölün buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ancak, bazı tatilciler göl çevresinde bulunan, ‘Göle girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına rağmen, buz tutan gölün üzerine çıkarak dakikalarca fotoğraf çekildiler.

Çocuklarını kucaklarına alarak buz tutan gölün üzerine çıkan bazı tatilciler, tehlikeyle burun buruna eğlenmeyi tercih ettiler.

