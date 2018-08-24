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Tatilciler Giresun'da yaylaları tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran Giresun yaylalarında bayram yoğunluğu yaşandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yaylalara akın etti.

Ormanları, akarsuları, gölleriyle doğanın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran yaylalara, bayram dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile Kuzalan Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yerler arasında yer aldı.

Öte yandan kentteki otellerde doluluk oranları da yüzde 100'e yaklaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Giresun'da bu bayram yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram tatiliyle ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşandığına dikkati çeken Gürgenci, "Özellikle yaylalar ve tabiat parklarına vatandaşlar akın etti. Uçsuz bucaksız ormanlar, şelaleler, göller, yemyeşil çayırlarda ziyaretçilerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde zaman geçirdi." dedi.

Gürgenci, Giresun'un doğasının bakir durumda olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Doğanın tüm güzelliklerini yaylalarımızda bulabilirsiniz. Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Tatil için memleketine gelenler ve diğer misafirlerimiz doğal güzellikleri tercih etti. Yayla yollarında uzun kuyruklar oluştuğunu da gördük."

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Anahtar Kelimeler:
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