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Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'da 9 günlük bayram tatilini ormanlık alandaki çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'da 9 günlük bayram tatilini ormanlık alandaki çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Ramazan Bayramı tatili sürecinde yerli turist patlaması yaşandı. 9 günlük tatil sürecinde 3 bin nüfusu olan Akyaka'ya yaklaşık 70 bin kişi tatilini geçirdi. Kadın Azmağı, koyları ve uçurtma sörfü sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen 'Sakin Şehir'de apart ve otellerde boş yatak kalmadı. Tatilcilerin ilçeden ayrılmasından ardından ormanlık alanlarda ortaya çıkan çöp yığınları, yürekleri sızlattı. Yasak olmasına rağmen mangal ve semaver için yakılan ateşlerin külleri ise dikkat çekti. Günübirlik tatil için İzmir'den Akyaka'ya gelen Ramazan Alkan (53), "Buradaki çöp manzarası kabullenilecek bir şey değil. Kendimiz doğanın güzelliğini mahvediyoruz. Akyaka'ya her sene geliyorum. İnsan kendi evini kirletmek ister mi? Burayı da öyle düşünmemiz gerekiyor. Yiyip içip çöplerimizi, ortada bırakmamamız gerekiyor. Yine buralara tatile geleceğiz" dedi.

Tatilcilerden Murat Çetinkaya ise "Sabah çocuklarım ile birlikte mıntıka temizliği yapmaya çalıştık. Bir daha geldiğimiz zaman daha kötü manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Her birey kendinden sorumludur" diye konuştu.

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