Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, bayramı tatil beldelerinde geçirecek vatandaşları 'kirli havuzlar' konusunda uyardı. Kişisel hijyenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Pulak, "Yaz aylarında en çok bağırsak enfeksiyonlarını görüyoruz. Enfeksiyon sonucu bulantı, kusma, ishal gibi bağırsak enfeksiyonu belirtileri olabileceği gibi nadiren de olsa hepatit gibi viral enfeksiyonlar karaciğer yetmezliğine neden olabilir” dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine akın etmeye başladı. Havaların da ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Kirli havuzlara dikkat çeken Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, tatilin kabusa dönmemesi adına önemli uyarılarda bulundu.

CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz ve deniz kullanımının artacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir. Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz. Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli" diye konuştu.