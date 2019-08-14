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Tatilciler Ilıca Plajı'na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu.

Tatilciler Ilıca Plajı'na akın etti

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Turkuaz denizinin yanı sıra ince kumuyla da ilgi gören Ilıca Plajı'na, bayramda çok sayıda tatilci geldi.
Kurban Bayramı tatilini, turizm bölgelerinden Çeşme'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, ilçeye akın etti. Otel ve pansiyonlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, bayram boyunca plajlarda boş yer görülmedi. Turkuaz denizinin yanı sıra ince kumuyla da ilgi gören Ilıca Plajı'na, her yıl olduğu gibi bu sene de tatilciler akın etti. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plajda ücretli şemsiye ve şezlong uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte yoğunluk arttı. Kendi şemsiye ve havlularıyla plaja gelen tatilciler, sahilde ücret vermeden vakit geçirdi. Ilıca Plajı'nda kimileri denizde kulaç atarken, kimileri de jet-ski ve muza binerek, su sporları yaptı. 2 kilometre uzunluğundaki plajda çocuklar ise kumdan kaleler yaparak, tatilin keyfini sürdü. Ilıca Plajı'ndaki engellilere ait bölüm de memnuniyetle karşılandı. Engellilerin hiçbir destek ve yardım almaksızın kendilerine ayrılan tahta rampayı kullanarak, denize ulaşabildiği plaj, beğeni topladı.

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Tatilciler Ilıca Plajı'na akın ettiTatilciler Ilıca Plajı'na akın ettiTatilciler Ilıca Plajı'na akın ettiTatilciler Ilıca Plajı'na akın etti

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