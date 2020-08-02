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  4. Tatilciler İstanbul'a dönüşe geçti! Yoğunluk başladı

Tatilciler İstanbul'a dönüşe geçti! Yoğunluk başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı trafiğe neden oluyor.

Tatilciler İstanbul'a dönüşe geçti! Yoğunluk başladı

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti. İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

Kaynak: AA


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