Tatilciler Kurban Bayramında yurt dışına gidiyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt içi sahil otellerinde geçen yıla göre yüzde 10 talep düşüşü yaşanırken, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayramını evde geçireceklerin yanı sıra, tatil planı yapan tüketicilerin de tercihleri şekillenmeye başladı. Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı seyahatlere yönlendirirken, kültür turları ve yurt dışı seyahat planı yapan tatilci sayısı geçen seneye göre yükselişe geçti.

Bayram tatiline yönelik talebe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, genel pazar sonuçları henüz oluşmasa da Tatilsepeti verilerine göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 10 kadar bir düşüş yaşandığını aktardı.

Bu düşüşte, geçen seneye göre bu yıl bayram tatili süresinin henüz beş gün ile sınırlı olmasının ve fiyatların bayram tatili günlerinde normalden en az yüzde 10-15 daha pahalı olmasının etkili olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, tatilin 9 güne uzatılması beklediklerini de söyledi.