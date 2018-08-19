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Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek için sahilleri, otel havuzları ve su parklarını doldurdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek için sahilleri, otel havuzları ve su parklarını doldurdu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 7 kilometrelik konvoy oluşturdu. İlçenin Muğla girişinden İnci kavşağına kadar uzanan yol boyunca, yoğunluk nedeniyle trafik akışı neredeyse durdu. Atatürk Caddesi ile Kemal Elgin Bulvarı arasındaki oteller bölgesi olarak adlandırılan 8 kilometrelik yolda ise trafik kilitlendi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 6 saatte 7 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi.

Tatilciler, otellerine yerleşir yerleşmez, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcaktan bunalınca, soluğu sahillerde aldı. 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı özel pajların yanı sıra halk plajlarını da dolduran tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin sıcaklığı 41 derece gösterdiği şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Kimi tatilciler şezlonglarını denize çekip, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, kimisi de çocuklarıyla deniz kenarında oynamayı tercih etti. Bayram tatilinin deniz, kum ve güneş üçlüsüyle her anını doyasıya çıkartan vatandaşlar, yaptıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otel havuzları ve su parklarında plajları aratmayan yoğunluk yaşandı. Marmarisli turizmciler, her şey dahil sistemi çalışan tesislerin yüzde 80 dolu olduğunu, bayramın ikinci gününden itibaren gelecek tatilciler de olduğunu bildirdi.

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