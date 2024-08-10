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  4. Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

10.08.2024 19:24
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Yaz tatili için deniz,kum, güneşin tadını çıkartmak isteyen tatilciler Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz'e akın etti. Yoğun turizm dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'nde 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, trafik yoğunluğu gün boyu devam etti. Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler ise 35 dereceyi bulan sıcakta denizde yüzerek serinledi.

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Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

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Eskiden sadece bayram zamanlarında trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Kökten, artık yüksek sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını söyledi.

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Kökten, "Ölüdeniz için alternatif yol projemiz var. Yol açılınca bu trafik çilesinden kurtulacağız. Çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu proje için mutluyuz." ifadesini kullandı.

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(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye tatil
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