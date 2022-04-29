Tatilciler oraya akın etti! Uzun araç kuyrukları oluştu, oteller doldu

Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar yollara düştü. Muğla Bodrum'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Bayramda kentte 1 milyon turist beklenirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Öte yandan ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşandı.

BODRUM'A 1 MİLYONA YAKIN TURİST BEKLENİYOR

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etti. Resmi nüfusu 175 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bazı sürücülerin ise emniyet şeridini ihlal edip araçlarını kaldırımda kullandığı görüldü.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YOĞUNLUK

Öte yandan Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında seyrettiği görüldü. Trafik akışının rahatlatmak içinde bölgede bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA-DHA



