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Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan ve ’doğunun gizli denizi’ olarak bilinen Hazar Gölü, İstanbul’dan tatile gelenlerin seçim nedeniyle gitmesiyle büyük oranda boş kaldı.Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, doğunun gizli denizi olarak biliniyor.Özellikle yazın çevredeki yazlıklarda hem İstanbul’da hem de diğer illerde yaşayan Elazığlıların ve çevre şehirlerden tatilcilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan ve ’doğunun gizli denizi’ olarak bilinen Hazar Gölü, İstanbul’dan tatile gelenlerin seçim nedeniyle gitmesiyle büyük oranda boş kaldı.
Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, doğunun gizli denizi olarak biliniyor.Özellikle yazın çevredeki yazlıklarda hem İstanbul’da hem de diğer illerde yaşayan Elazığlıların ve çevre şehirlerden tatilcilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul’da bugün yapılan seçimler dolayısıyla İstanbul’da yaşayan Elazığlılar oy kullanmak için tatilini yarıda kesip dönüş yaptı.
Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan doğunun gizli denizi Hazar Gölü’nde, şezlongların çoğu boş kaldı. Hafta sonu olması nedeniyle Elazığ merkezden ve çevre illerden az da olsa günübirlik tatilci geldi.
Elazığlı oldukları için buraya geldiklerini ifade eden Hüseyin Cesur, "Burayı beğeniyoruz. Elazığ için güzel bir yer ama daha çok kıymetinin bilinmesi lazım. Fırsat buldukça çocuklarımızla hafta sonları geliyoruz. Burası Elazığ’ın güzel yerlerinden ama kıymetinin bilinmesi lazım daha fazla yatırım yapılması lazım böyle yerler çok yok. Valimizden ümitliyiz güzel planları vardı. İnşallah o planları gerçekleştirirler" dedi.
Buraların turizm için çok önemli olduğunu belirten Bülent Temizer ise, “Ailecek burada piknik yapmaya geldik. Hafta sonları çocuklar hava alsın diye buraya geliyoruz” diye konuştu.
Diyarbakır’ın hava sıcaklığından kaçtığını belirten Mehmet Suvay ise, “Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Günübirlik geldik, burası güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı

Tatilciler seçime gitti, doğunun gizli denizi "Hazar" boşaldı
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