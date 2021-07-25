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Tatilciler Tarihi Mekanlara Akın Etti

25.07.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi önlemlerinin esnetilmesini fırsat bilen binlerce kişi Doğu ve Güneydoğu’daki tarihi ve turistik yerlere akın etti

Tatilciler Tarihi Mekanlara Akın Etti

Pandemi önlemlerinin esnetilmesini fırsat bilen binlerce kişi Doğu ve Güneydoğu’daki tarihi ve turistik yerlere akın etti.

Aralarında Avrupa ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden ilki Bitlis’teki Nemrut Krater Gölü oldu. 2400 rakımlı göle bölgedeki çatışmalar nedeniyle yıllarca kimse gidemedi.

Şimdilerde ise her gün binlerce kişinin uğrak yeri.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin arasında Van Gölü’ndeki Akdamar adası da önemli bir yere sahip. Adadaki Tarihi Akdamar Ermeni Kilisesini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Van’daki diğer önemli bir turistik mekan da Muradiye Şelalesi. Bendimahi Çayı üzerindeki şelale bayramda turistlerle dolup taştı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarındaki İshak Paşa Sarayı ve Kürt Filozof Ahmede Hani’nin türbeleri de en çok ziyaret edilen yerler arasında.

Bitlis’in Ahlat İlçesindeki Selçuklu Mezarlığı da tatil süresince çok sayıda turist tarafından ziyaret edildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine 23 km uzaklıkta yer alan 874 yaşındaki Malabadi Köprüsü de bayram tatilinde boş kalmadı.

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