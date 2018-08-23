HABER

Tatilciler teleferik için uzun kuyruk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi

Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi.

İzmir'den gelen İsmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz turu kapsamında kentte bulunduğunu belirterek, "Ordu'da teleferik kullanarak Boztepe'ye çıkacağız. Boztepe'nin ününü daha önce pek çok sefer duymuştuk. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Yavuz Yücel ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.

Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen Sanem Tut, teleferiği herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Teleferikle yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda yaşabiliyorsunuz. Bir yanda deniz bir yanda uçsuz bucaksız ormanları ile Ordu. İmkanı olan herkesi Boztepe'ye çıkarak bu güzelliği görmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Ordu'nun önemli seyir teraslarından Boztepe'nin, bayram boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne işaret edildi.

Açıklamada, 530 metre yükseklikteki Boztepe'den şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşların, alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğu belirtilerek, bayramın ilk iki gününde teleferiğin 20 bin kişi tarafından kullanıldığı bildirildi.

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
Yakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladıYakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladı
Göle düşürdüğü protez bacağını dalgıç çıkardıGöle düşürdüğü protez bacağını dalgıç çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boztepe ordu Teleferik

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.