Tatilciler teleferik için uzun kuyruk oluşturdu

Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi.

İzmir'den gelen İsmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz turu kapsamında kentte bulunduğunu belirterek, "Ordu'da teleferik kullanarak Boztepe'ye çıkacağız. Boztepe'nin ününü daha önce pek çok sefer duymuştuk. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle Ordu'ya gelen Yavuz Yücel ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.

Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen Sanem Tut, teleferiği herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Teleferikle yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda yaşabiliyorsunuz. Bir yanda deniz bir yanda uçsuz bucaksız ormanları ile Ordu. İmkanı olan herkesi Boztepe'ye çıkarak bu güzelliği görmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.