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Tatilciler yat turlarına akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli noktalarından birisi olan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi, günübirlik yat turlarının düzenlendiği merkez haline geldi.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli noktalarından birisi olan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi, günübirlik yat turlarının düzenlendiği merkez haline geldi. Tatilciler, yat turlarına yoğun ilgi gösteriyor. ​Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden yatlarla mavi tura çıkan tatilciler, kentin en bakir koyları arasında yer alan Tisan, Liman Kalesi, Dana Adası ve Boğsak'ta mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Gün boyu yüzme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler, dönüş yolunda ise müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp, halaylar çekiyor. Turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi oluşturuyor. Birbirinden hareketli parçalarla köpüğün içinde dans edenler, gönüllerince eğlenip unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocuklara yönelik animasyon gösterilerinin de yer aldığı yat turlarına farklı firmalara ait tekneler ile günde ortalama 500 kişi katılıyor. Bölgede yatçılık yapan Volkan Eren, günübirlik yat turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Biz de işletmeciler olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yatçılık sektörünün gelişerek daha da büyüyeceğine inanıyoruz" dedi.

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