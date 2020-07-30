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Tatilciler yolda! Akın akın gidiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkan yüzlerce kişi, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle zorluk yaşadı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor.
Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.
D-100'e yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı'nda yoğunluk oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu Dağı kesiminde, ekipler ulaşımın yavaşlamaması için Abant Gişelerindeki trafik ışıklarını kapatarak, araçların hızlı ilerlemesini sağlıyor.
Abant Gişelerine kadarki bölümde yoğunluk arttığında ise trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLU

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLU
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk zaman zaman yaşanıyor.
Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda Karadeniz istikametindeki illere gitmek isteyen sürücüler nedeniyle oluşan araç yoğunluğu, yer yer trafikte yığılmalara neden oluyor.
Ayrıca, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girip-çıkmak istedikleri için yavaşlayan sürücüler de trafikte sıkışmaya yol açıyor.
Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşıma aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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