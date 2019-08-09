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Tatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için tatile gidenler, mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Vatandaşlar, İstanbul’un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor.

BURSA - ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Bursa- Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

trafik

BOLU GEÇİŞİNDE GECE YOĞUNLUK ARTTI

Tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı. (İHA / DHA)

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