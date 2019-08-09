Tatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durum

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Vatandaşlar, İstanbul’un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor.

BURSA - ANKARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Bursa- Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

BOLU GEÇİŞİNDE GECE YOĞUNLUK ARTTI

Tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı. (İHA / DHA)



