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Tatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor.

Tatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor. İskelelerde sıralanan çeşitli boylardaki günübirlik tur tekneleri ile denize açılan tatilciler, Onuncu Yıl, İzmir ve Vatan marşları eşliğinde cennet koyları geziyor.
Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini geçirenlerin olmazsa olmazları arasında cennet koylara yapılan günübirlik tekne turları başı çekiyor. Saman İskelesi ve Marmaris Yat Limanı'ndaki, boyları 15 ile 25 metre arasında değişen 80 günübirlik gezi teknesi, otellerden servislerle getirilen tatilcileri, öğle yemeği ile birlikte 40 ile 85 lira arasında değişen ücret karşılığında cennet koylarda gezdiriyor. Tur tekneleri saat 10.00-10.30 arası tatilcilerden gelen istekle Onuncu Yıl Marşı eşliğinde demir alıyor. İzmir ve Vatan Marşı ve oryantal müzik eşliğinde ilk olarak Marmaris'te körfez turu atıyor. Ardından yeşil ve mavinin buluştuğu dünyaca ünlü Cennet, Bedir, Kumlubük, Kadırga ve Çiftlik Adası koylarını gezen tatilciler, öğlende, önceden planlanmış restoran ile kafeteryalarda mola veriyor. Gün boyu birbirinden güzel koylarda denize girer tatilciler, o anları bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştiriyor. 8 saat süren tekne turları, başladığı noktaya dönülmesiyle sona eriyor.
Tur teknesi işletmecisi ve kaptanı Barbaros Teoman, "Yerli ve yabancı turistler, cennet koylara yapılan günübirlik turlara büyük ilgi gösteriyor. Bayram süresince yoğun bir talep mevcut. Tatilcilerden gelen talep üzerine yabancı ve hareketli müzikler yerine bayram süresince çeşitli marşları çalıyoruz" dedi.
Kars'tan iki arkadaşıyla Marmaris'e bayram tatiline gelen Abdülkadir Yılmaz, "İlk defa böyle bir tekne turuna katılıyorum. Marmaris'in koy ve adalarını gördükçe kendimi cennette gibi hissettim. Marmarisliler doğasına çok iyi sahip çıkmış" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turuTatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turuTatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turuTatilcilerden marşlar eşliğinde cennet koylarda tekne turu

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