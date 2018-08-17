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Tatilcilere çikolatalı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, trafik ekiplerinin Bor yolundaki denetimlerine katılarak, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı, yolcu ve sürücülere çikolata ikram etti

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bor yolunda gerçekleştirilen denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara çikolata ikram edip, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.

Vali Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Bor yolundaki uygulama noktasına gelerek denetimlere katıldı.

Durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Şimşek, İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında çocuklara "Kırmızı Düdük" verdi, projeyi anlattı.

Şimşek, yolculara iyi bayramlar dileyerek, çikolata ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şimşek, bugünden itibaren 9 günlük bayram tatilinin başladığını söyledi.

Tatil nedeniyle oluşacak yoğunluklar için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekip sayımızı iki katına çıkardık. Aldığımız tedbirleri de yerinde denetliyoruz. Sürücülerle sohbet ediyoruz ve onların kurallara uyup uymadıklarını denetliyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ederek can ve mal kaybını en aza indirmeye yardımcı oluyoruz. Yine İçişleri Bakanlığımızca başlatılan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasını da denetimlerde vatandaşlarımıza tanıtıyoruz ve çocuklarımıza kırmızı düdük hediye ediyoruz. Onlar da anne ve babaları hata yaptığı zaman düdüğü çalarak uyarıyor. "

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çikolata kurban bayramı Niğde Tatil Uygulama Vali Yılmaz Şimşek

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