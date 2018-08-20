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Tatilcilere deniz ortasında loca

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, altın sarısı kumu ve temiz denizi ile turizmin gözdesi olan Belkız sahilleri, tatilcilerin akınına uğruyor.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, altın sarısı kumu ve temiz denizi ile turizmin gözdesi olan Belkız sahilleri, tatilcilerin akınına uğruyor. İşletmeciler sıcaklar nedeniyle tatilcilerin talebi doğrultusunda denize loca ve hamak kurdu. Bu yıl tatil sezonunun iyi geçtiğni belirten işletmeci Merih Süzen, ”Sezon yoğun geçiyor, çok memnunuz. 2 aydan beri sahilimiz dolu. Denize hamak ve loca kurmamız istendi, onları da kurduk. Misafirlerimize ‘yok’ demiyoruz. Özellikle yoğun sıcaklar nedeniyle kumsalda güneşlenmek istemeyenler için ücretsiz hamak, ayrıca günlüğü 50 liradan loca kuruyoruz. Her ihtiyaçları locaya kadar servis yapılarak karşılanıyor. Loca taleplerini telefonla rezerve ederek de karşılıyoruz” dedi. Denize kurulan locada eşi ve kızıyla daha rahat ettiklerini söyleyen tatilci Gökmen Tokluoğlu da “Hava her zamankinden daha sıcak. Kumsalda sıcaktan rahat edemedik. Şimdi denize kurulan locada daha rahat ediyoruz. Denizde locada tatili herkese tavsiye ediyorum” dedi.

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