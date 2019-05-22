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Tatilcilere gözetleme cihazı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Güvenlik araştırmacıları, seyahat eden kullanıcıları kiralık odalarda kullanılan gözetleme cihazları konusunda uyardı

İSTANBUL (AA) - Güvenlik araştırmacıları, seyahat eden kullanıcılara kiralık odalarda kullanılan gözetleme cihazları konusunda dikkatli olmalarını önerdi.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, kiralık odalarda kalanları gözetlemek için gizli kameraların kullanılması son günlerde gündemi meşgul etse de bu yöntemler güvenlik sektörü için yeni değil. Gözetleme cihazları, seyahat eden iş insanlarını, politikacıları, aktivistleri, gazetecileri ve daha birçok kişiyi hedef almak için kullanılabiliyor.

İnsanların evlerinden uzakta seyahat ederken güvende kalmasına yardımcı olmayı amaçlayan Kaspersky Lab araştırmacıları, dijital cihazlar ve bilgi için basit yöntemler ve kullanıma hazır bir kit ile uygulanabilecek güvenlik ipuçlarının listesi hazırladı.

Nisan ayında bir aile, İrlanda’da kiraladıkları bir evin oturma odasındaki yangın alarmına gizlenmiş kamera ile çekilen görüntülerinin canlı yayınlandığını keşfetti. Bu olay, son dönemde ortaya çıkan çok sayıda benzer vakadan yalnızca biriydi. Gizli gözetleme faaliyetleri, seyahat edenler için her geçen gün daha da büyüyen bir risk haline geldi. Seyahatte olanların karşı karşıya kaldığı diğer riskler arasında dizüstü bilgisayar ve telefonlar gibi dijital cihazların ve içlerindeki bilgilerin hedef alınması bulunuyor.

Kaspersky Lab güvenlik araştırmacıları seyahatlerde karşılaşılabilecek risklerin bir listesini hazırladı ve kullanıcıların kendilerini bunlara karşı koruması için yollar gösterdi.

Örneğin, otel odanızda veya kiraladığınız dairede sizi gözetleyen bir gizli kamera veya mikrofon bulunmadığından emin olmak için araştırmacılar, yanınızda radyo frekans tarayıcı, LED ve kırmızı camdan oluşan küçük bir araç (internet üzerinden satın alınabilir) taşımayı öneriyor.

Bu araç, elektromanyetik dalga yayan kaynakları (çoğu kablosuz mikrofon ve kamera bunu yapar) arayarak gizli kameraları bulmayı sağlıyor. Kameraların lensleri ışığı diğer yüzeylere göre çok daha belirgin bir şekilde yansıtıyor. Bu nedenle, LED ışığı kameranın üzerine tutup kırmızı camdan baktığınızda parlak kırmızı bir nokta görülür.

Kızılötesi aydınlatma kullanan kameraları tespit etmek için mobil telefonlar da kullanılabilir. Telefonlardaki kameralar kızılötesi ışınları tespit edebilir. Ancak, iPhone gibi bazı ürünlerdeki kızılötesi ışın filtresinin bunun için çok güçlü.

Gizli kablolu mikrofonlardan kaçınmak için arka planda gürültü yapmak gerekiyor. Musluktan akan su sesi veya Noisli gibi hizmetleri kullanarak elde edilebilecek diğer sesler sayesinde neredeyse tüm gizli ses kayıtlarını engellenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Marco Preuss, güvenlik araştırmacıları olarak sürekli seyahat ettiklerini ve potansiyel güvenlik tehditlerinin farkında olduklarını belirterek, “Kiralık yerlerde kalanların gizli kameralarla izlenmesi yalnızca filmlerde görebileceğiniz bir şey değil, bunlar gerçekte de yaşanıyor. Kendinizi güvende hissetmek için yüksek teknoloji ve pahalı önlemler kullanmanız şart değil. Basit bir kit ve sağduyu ile dijital cihazlarınızı ve bilgilerinizi koruyup tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

- Seyahatte güvenliği sağlamanın ipuçları

Araştırmacıların paylaştığı başlıca ipuçları arasında şunlar yer alıyor:

"Cihazlarınız başta olmak üzere hiçbir eşyanızı hiçbir yerde başıboş bırakmayın. Otel odanızdan ayrılırken tüm cihazlarınızı yanınıza alın. Kitinizin parolayla korunduğundan ve içindeki bilgilerin şifreli olduğundan emin olun. Güncel Android ve iOS sürümlerine sahip cihazlar parola ile korunur ve şifrelenmiştir. Windows için tam disk şifreleme özelliği olan BitLocker’ı nasıl etkinleştireceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. Aynı özelliğin macOS versiyonu olan FileVault hakkında ise buradan bilgi alabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızın kendi klavyesini ve kablolu bir fare kullanarak güvensiz Wi-Fi bağlantılarının risklerinden kaçının. İki yönlü aynaların nasıl tespit edileceğini öğrenin. Bunlar çok nadir olsa da görülebiliyor. Parmağınızı aynanın yüzeyine koyun. Parmağınız ile yansıması arasında bir boşluk varsa bu normal bir aynadır. Boşluk yoksa aynanın iki yönlü olma ihtimali vardır."

Araştırmacılar ayrıca, kullanıcılara Kaspersky Secure Connection gibi bir VPN servisinden yararlanarak tüm veri trafiğini sürekli ya da güvenliğin önemli olduğu durumlarda şifrelemeyi öneriyor. Bu sayede otelde veya kiraladığınız dairede kalırken güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorunda kalındığında bu özellikten yararlanılabiliyor.

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Güvenlik kaspersky lab seyahat

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