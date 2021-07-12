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Tatilcilere uzmanlardan önemli uyarı! Mayo ve bikini giyenlerin ne yapması gerekiyor?

12.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Belki siz de deniz sonrası hemen mayo değiştirmeyi tercih etmiyorsunuz. Fakat uzmanlar uyarıyor. Islak mayoyla uzun süre durmak pek çok rahatsızlığa yol açıyor. Peki ıslak mayoyla/bikiniyle uzun süre durmak sağlığınız için nasıl tehditler oluşturuyor? Sizin için hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Tatilcilere uzmanlardan önemli uyarı! Mayo ve bikini giyenlerin ne yapması gerekiyor?

Islak mayoyla/bikiniyle oturmak ne kadar zarar verebilir ki, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuçları hiç hafife almayın! Uzmanlar uzun süre ıslak mayoyla durmanın sağlığınız üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor. Bu yazıyı okuduktan sonra ıslak mayonuzla saatler geçirmeden önce bir kez daha düşüneceksiniz...

ISLAK MAYOYLA UZUN SÜRE DURMAK EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR!

  • Kadınların, özellikle hamile ve menopoza girmiş kadınların, çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle genital enfeksiyonların, mantar ve bakteri oluşumunun sıklaşması söz konusu.

  • Özellikle havuz sonrası vücutta uzun süre kalan flor, yararlı bakterilere zarar veriyor.

  • Ayrıca genel kullanıma açık havuzlarda dikkat edilmediği takdirde mantar enfeksiyonuna maruz kalmak çok yüksek bir olasılık.

  • Aynı şekilde genital bölgede oluşabilecek enfeksiyon, idrar yolu hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Sistit oluşumu ise kadınların en sık maruz kaldığı hastalıklardan biri.

  • Ortak kullanım alanlarında ve şezlonglarda bulunabilecek bakteri ve virüsler de ıslak mayoyla uzun süre durmanız halinde vücudunuza bulaşabiliyor.

  • Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının zaman içerisinde böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceğini unutmamak gerekiyor.

ERKEKLER DE RİSK ALTINDA

Kadınlar kadar olmasa da erkeklerde de sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonları ve kaşıntı problemleri yaz aylarında ıslak mayoyla uzun süre durulduğunda ortaya çıkıyor. Uzun süre ıslak mayoyla durmak yaş ve risk grubuna bağlı olarak prostat oluşumunu da etkileyebiliyor.

HEMOROİT ŞİKAYETİ OLANLAR DİKKAT!

Islak mayoyla zaman geçirmek, hemoroit sıkıntısı yaşayanların sorunlarını tetikleyebilir. Ortam ısısındaki ani değişim nedeniyle şişkinlik ve ağrı gibi şikâyetler yaşanabilir.

KAN DOLAŞIMINIZ ETKİLENİYOR

Kan dolaşımınız havuz ve denizdeki sıcaklık nedeniyle yavaşlar ve savunma sisteminiz etkilenir. Buna bağlı olarak ise havuzda ve ortak kullanım alanlarında bulunan mevcut mikroplardan daha kolay etkilenebilirsiniz.

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