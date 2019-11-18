HABER

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

ALMANYA'da, kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak, Türk ve yabancı uyruklu kişileri milyonlarca lira dolandırdığı belirlenen 23 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi.

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ALMANYA'da, kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak, Türk ve yabancı uyruklu kişileri milyonlarca lira dolandırdığı belirlenen 23 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Almanya'da kurulan şirketler üzerinden oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya'daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adları kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan şirketlerin normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yaptırdığını, konum bazlı sponsorlu reklamlar verdiğini tespit etti.
Ekipler, bu şirketlerin Antalya, İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu'da kurdukları Çağrı Merkezi (Call Center) ofisleri aracılığı ile otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenlediklerini, çoğunluğu Türk olmak üzere yüzlerce Alman vatandaşı ve farklı ülke vatandaşını dolandırdıklarını, bu kişilerden elde ettikleri paraları önce Almanya ve İsviçre'de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına, oradan da kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Teknik ve fiziki takip yapan polis, 14 Kasım'da Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ- Çorlu ilçesinde isimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında, 23 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE FATURA VE SÖZLEŞME
Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada çok sayıda sahte otel rezervasyonuna ait fatura, sahte acente şirket sözleşmesi, yurtdışında başkaları adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri 'bulut' uygulamalarına aktardığı ve bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.
2 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin, yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından 'Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildiEruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi
Otogarda 'pes' dedirten hırsızlıkOtogarda 'pes' dedirten hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.