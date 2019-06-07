Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil yörelerine giden vatandaşlar dönüşe geçti. Yalova'da hem karayolu, hem de deniz ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Bayram tatilinin son gününe kalıp, yoğunluk yaşamak istemeyen tatilciler, kara ve deniz yolu ulaşımıyla dönüşe geçti. Yalova’da tatilcilerin bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşamaması için İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15’ten 17’ye çıkardı. Negmar da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunuyor. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyor. Yalova'da hem deniz, hem de kara ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü. İDO’ya ait Topçular İskelesi’ne gelen sürücüler bekleme yapmadan Eskihisar’a taşınırken, karayollarında da akıcı yoğunluk gözlendi. Yalova emniyeti ile jandarma trafik ekipleri, karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.