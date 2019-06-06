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Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı’nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul’a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- RAMAZAN Bayramı’nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul’a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

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