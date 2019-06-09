HABER

Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 51 metre yüksekten "bungee jumping" atlayışı yapan tatilciler, aksiyon kameralarıyla düşüşlerini görüntülüyor - Görme engelli Recep Selvi: - "Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemezdim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, "bungee jumping" ile tatillerine heyecan katıyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde yapılan "bungee jumping" etkinliği, heyecan arayan tatilcilerin ilgisini çekiyor. Gruplar halinde alana gelen tatilcilere ilk olarak atlayış sırasında yapmaları gerekenler anlatılıyor.

Faaliyete katılacakların ayak bileklerine emniyet kemeri bağlanarak bir vinçteki platformla 51 metre yüksekliğe çıkarılıyor ve atlayış gerçekleştiriliyor. Atlayış yapanlar, ellerine bağladıkları aksiyon kameraları ile düşüşlerini görüntülüyor.

"Bungee jumping" atlayışı yaptıran firmanın yetkilisi Bülent Demirtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Alanya ve Fethiye dışında başka "bungee jumping" istasyonu bulunmadığını söyledi.

Turizm sezonu boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verdiklerini belirten Demirtan, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. '7'den 70'e' desek de çocukları ailelerinin refakatinde kabul ediyoruz. Bugüne kadar 100 yaşının üstünde atlayış yapanlar da oldu." dedi.

- Engellilere ücretsiz

Demirtan, "engel tanımayan engellilere" ücretsiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

İnsan doğasına aykırı olarak 51 metreden serbest düşüş yaptırdıklarını ifade eden Demirtan, şunları kaydetti:

"Birçok insan için bu meydan okuma bir milat. Diğer adrenalin etkinliklerinden ayıran temel unsur, bunu kişinin kendisinin yapıyor olması. Yani buraya gelen bir katılımcının bilgi ve tecrübeye ihtiyacı yok. Görür görmez yapılabilecek tek adrenalin etkinliği. İnsanlara 'Şimdi cesur, daima cesur' sloganıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu, cesarete atılan ilk adım. Bunun ardından diğer ekstrem faaliyetler rahatlıkla yapılabilir."

- Görme engellilerin "bungee jumping" heyecanı

İstanbul’dan ilçeye tatile gelen 7 görme engelli de "bungee jumping" heyecanını yaşadı.

Görme engelli Recep Selvi, daha önce yamaç paraşütü gibi adrenalin yükselten sporlar yaptığını dile getirdi.

Bazı kişilerin gözleri görmesine rağmen "bungee jumping" yapmaya cesaret edemediğini belirten Selvi, "Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemezdim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Görme engelli Mikail Güçlü de adrenalin seviyesi çok yükseldiği için heyecanlandığını kaydetti. Güçlü, "Bir an düşünsen belki de atlayamazsın. Müthiş bir heyecan. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
EGO’dan bir hizmet içi eğitim dahaEGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
(Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona katlandı(Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona katlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adrenalin Bungee Jumping Fethiye Muğla

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.