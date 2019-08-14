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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de akıcı trafik oluştuğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde ise trafik, İstanbul yönünde akıcı şekilde ilerliyor.

Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

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bayram dönüşü Düzce trafik

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