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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.

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