HABER

Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL ceza kesildi.
Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 470 personelin katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da güvenli seyahat için havadan ve karada trafik uygulaması yaptı. Jandarma helikopteriyle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya- Mersin D400 karayolunun Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki geçiş noktalarında denetim yaptı. Trafik polisleri ve jandarma trafik timleri yol güzergahı boyunca oluşturulan uygulama noktalarında, havadan trafiği takip eden Kurt ve Koçluk'a anlık bilgi verdi.
5 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ
Hafta sonu olmasına rağmen kent içi ve ilçeler arası karayollarının sakin olduğu gözlenirken bazı kavşak ve yollarda küçük çaplı yoğunlukların olduğu dikkati çekti. Ekipler 11.30- 13.30 saatleri arasında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince toplamda 4 bin 205 TL ceza kesti. Uygulamada, 2 araç ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendiTatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendiTatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendiTatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Antalya’da sahillerde hafta sonu yoğunluğuAntalya’da sahillerde hafta sonu yoğunluğu
Nikâh masasında 3 aynı isimNikâh masasında 3 aynı isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.