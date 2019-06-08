Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL ceza kesildi.

Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 470 personelin katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da güvenli seyahat için havadan ve karada trafik uygulaması yaptı. Jandarma helikopteriyle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya- Mersin D400 karayolunun Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki geçiş noktalarında denetim yaptı. Trafik polisleri ve jandarma trafik timleri yol güzergahı boyunca oluşturulan uygulama noktalarında, havadan trafiği takip eden Kurt ve Koçluk'a anlık bilgi verdi.

5 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ

Hafta sonu olmasına rağmen kent içi ve ilçeler arası karayollarının sakin olduğu gözlenirken bazı kavşak ve yollarda küçük çaplı yoğunlukların olduğu dikkati çekti. Ekipler 11.30- 13.30 saatleri arasında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince toplamda 4 bin 205 TL ceza kesti. Uygulamada, 2 araç ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

