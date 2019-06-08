Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi (2)

ANTALYA- KONYA YOLUNDA YOĞUNLUK
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Antalya- Konya karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Antalya'ya bağlı Akseki ilçesi kavşağından Konya istikametine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri bölgede denetimlerini devam ettirirken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)
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