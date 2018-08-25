Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor.
Kurban Bayramı tatilini yurdun farklı bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri nedeniyle trafik yoğunluğu oluşuyor. Çanakkale'deki iskelelerde iki gündür devam eden yoğunluk, artarak sürüyor.
Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk oluşturdu.
İl merkezinde tatilcilere ait araçlar Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nden Kordon Boyu üzerinde depolanarak feribota gönderildi.
Sırada bekleyen tatilcilerin büyük bölümü Morabbin Parkı yanındaki Troya Atı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak önlemler alındığını belirtti.
Yetkililer, tatil boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 geminin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle sefer yaptığını kaydetti.
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